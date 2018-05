Alles oder nichts in Monaco

"Insgesamt sind wir in der Defensive nicht schlechter als vergangenes Jahr", bewertet Schlussmann Gulacsi. "Aber wir haben immer ein, zwei Momente, in denen wir nicht gut aussehen. Vor allem bei Standards." So bieten insbesondere die jungen Innenverteidiger Dayot Upamecano (19) und Ibrahima Konaté (18) - Leipzigs „Kinderriegel” - in Anbetracht ihrer jungen Jahre erstaunlich konstante Leistungen. Doch in wenigen entscheidenden Situationen fehlt es den Youngstern ebenso wie den Außenverteidigern und Abwehrchef Willi Orban an Cleverness. "Wir lassen eigentlich wenig durch, aber wenn uns was durchgeht, ist es immer 100-prozentig eine Torchance. Da müssen wir uns mehr konzentrieren", sagte Gulacsi. "Vielleicht ist es eine Altersfrage."