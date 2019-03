Ein Abend im Europapokal. Flutlicht im früheren Westfalenstadion. Das Malaga-Wunder, die Show gegen Real, oder erst jüngst der Kantersieg über Atletico: Was für tolle Erinnerungen die Fans von Borussia Dortmund mit der Königsklasse verbinden.



Doch aktuell will dafür keine Stimmung beim BVB aufkommen. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur trifft die wankenden Westfalen zum ungünstigsten Zeitpunkt. Der Durchhänger in der Bundesliga hinterlässt die Akteure gereizt und macht das drohende Aus in Europa zum ernsthaften Problem.