Zu Beginn ein kleines Gedankenspiel: Gut vorstellbar wäre es gewesen, dass sich Sandro Wagner mit auf den Weg zum RSC Anderlecht gemacht hätte. Das vorletzte Gruppenspiel des FC Bayern in der Champions League an diesem Mittwoch (20:45 Uhr live im ZDF) wäre nach der bereits erreichten Qualifikation fürs Achtelfinale geradezu prädestiniert für die angedachte Rolle, die der Angreifer der TSG Hoffenheim in der zweiten Saisonhälfte bei den Münchnern einnehmen soll. Robert Lewandowski hätte zumindest phasenweise vom Dauerdienst befreit werden können. Er hätte sich vom erholsamen Bankplatz angeschaut, wie Wagner seine Rolle beim belgischen Rekordmeister ausfüllt. Vielleicht wäre dabei für den "Back-up" ein Tor abgefallen, das ihn ein Stück näher zur WM 2018 in Russland bringt. Am Samstag im Ligatopspiel bei Borussia Mönchengladbach hätte sich Lewandowski dann wieder in der Startelf eingefunden und sich dem Gewinn der Torjägerkanone ein Stück weiter genähert.