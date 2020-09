Torfestival in Dortmund, Bayer im Achtelfinale

Vadis Odjidja-Ofoe (10.) hatte Legia überraschend in Führung gebracht, Aleksandar Prijovic (24.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:3. Sieben Tore in der ersten Halbzeit hatte es zuvor noch nie in der Champions League gegeben. Nach der Pause schraubten Reus (52.) und Felix Passlack (81.) das Ergebnis in die Höhe. Reus' Treffer in der Nachspielzeit (90.) wertete die UEFA nachträglich als Eigentor des polnischen Abwehrspielers Jakub Rzezniczak. Michal Kucharczyk (57.) und Nemanja Nikolic (83.) trafen zuvor noch für die Gäste.