Florentino Perez hatte es geahnt. "Wir spielen gegen die Bayern, wie immer", hatte Real Madrids Präsident schon Anfang der Woche in weiser Voraussicht gesagt. Das ewige Duell der Topklubs aus Deutschland und Spanien feiert sein silbernes Jubiläum: Das Halbfinal-Hinspiel wird das 25. Treffen, die Bilanz ist mit 11:11 Siegen ausgeglichen.



Die Zeiten, in denen der FC Bayern den Königlichen als "schwarze Bestie" den Angstschweiß auf die Stirn trieb, sind allerdings längst vorbei. Seit 2000 kamen die Münchner nur in drei der acht K.-o.-Duelle weiter (zuletzt 2012). 2014 scheiterten sie im Halbfinale mit dem 0:4 in München krachend, 2017 war es im Viertelfinale beim 2:4 n.V. in Madrid unglücklich.