Atlético hofft auf das Wunder

In der Liga hat der Arbeiterklub aus der Hauptstadt seine Hausaufgaben erledigt. Durch den 1:0-Sieg am Wochenende gegen SD Eibar ist der dritte Platz und damit die direkte Qualifikation zur Königsklasse so gut wie sicher. Doch in der Champions League scheinen Simeone und sein Team Real nicht knacken zu können. Von 2014 bis 2016 scheiterte man regelmäßig am schier übermächtigen Nachbarn, davon zweimal (2014/2016) im Finale.



Vielleicht aber kann der besondere Zauber von Vicente Calderon das Blatt noch einmal zugunsten der Gastgeber wenden. Seit 1966 ist die Schüssel mit der Autobahn unter der Haupttribüne Heimstätte des Klubs, hier erlebte der Weltpokalsieger von 1974 insgesamt 142 Europapokal-Spiele, gewann 104 davon. Am Saisonende wird das Stadion abgerissen. Atletico zieht ins 16 Kilometer nördlich gelegene Metropolitano um. Die neue Arena mit 67.000 Plätzen ist im Gegensatz zum Calderon überdacht.