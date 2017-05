Im Hinspiel an der Cote d'Azur, das Turin dank eines Doppelpacks von 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuain gewann, glänzte Buffon mit sechs Paraden. Dass Juventus sich gegen die Himmelstürmer aus Monaco, dem gefährlichsten Sturm Europas mit Jungstar Mbappe, schadlos hielt, lag aber auch an Buffos Vorderleuten. Mit seinen Abwehrspielern Andrea Barzagli (36), Leonardo Bonucci (30) und Giorgio Chiellini (32) bildet er ein fast unüberwindbares Bollwerk, das in der Champions League seit nunmehr 621 Minuten ohne Gegentor ist. Das liegt auch daran, dass die Defensivrecken wissen, worauf es in solchen Spielen ankommt.