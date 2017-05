Juve "mit Messer zwischen den Zähnen" gegen Monaco

Der alte Leitspruch, wonach die Defensive Titel gewinnt, würde auf kaum einen Verein besser passen als auf Juve. In den zehn Champions-League-Spielen dieser Saison schafften die Gegner es nur zweimal, ein Tor zu erzielen. In zwei Partien gegen Barcelona und zuletzt fünfmal in Folge kassierten die Italiener überhaupt keinen Gegentreffer. Das ist natürlich ein Verdienst von Buffon, aber auch von seinen Vorderleuten wie Routinier Leonardo Bonucci. Der macht den jungen Wilden von Monaco dann auch klar, worauf sie sich im Halbfinale einstellen müssen: "Wir treten mit dem Messer zwischen den Zähnen an."