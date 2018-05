Für Siege sind die Spieler verantwortlich, für Niederlagen der Trainer. Jürgen Klopp

Damals, im Wembleystadion, versprach Klopp, dass er unbedingt zu solch einem Finale wiederkommen wolle. Mit den „Reds“ hat sich der Überzeugungstäter diese Sehnsucht erfüllt. Dass er selbst nur eines von sechs Finalen in seiner Trainerkarriere gewonnen hat, ficht ihn gerade nicht an. Vor der Spielzeit hätte man an der Anfield Road ein Agreement getroffen: „Für Siege sind die Spieler verantwortlich, für Niederlagen der Trainer.“ Und er weiß ja auch: „Silbermedaillen hängen sie auch in Melwood nicht auf. Das ist schade, aber so ist das Spiel.“ Und das ist die Schattenseite - selbst an sonnigen Tagen.