Monacos Mbappé: Superstar in spe

Es gibt da dieses nette Foto von Kylian Mbappé: Als Knabe sitzt er auf seinem Kinderzimmerbett und grinst in die Kamera, die Wand hinter ihm ist gepflastert mit Postern seines Vorbilds Cristiano Ronaldo. Viel Zeit ist seither nicht vergangenen, doch vermutlich hängt mittlerweile Mbappès Bild längst über den Betten französischer Jungs. Denn der 18-Jährige ist auf dem besten Wege, selbst ein Fußballheld zu werden. Mit 19 Treffern in 33 Spielen ist er die Entdeckung beim AS Monaco, dem Viertelfinalgegner von Borussia Dortmund in der Champions League.