Leipzig: Nicht verlieren - und hoffen

Einen Sieg gibt Trainer Ralph Hasenhüttl als Pflicht aus, doch der nützt nicht unbedingt etwas. Die Rechnung geht so: RB Leipzig muss am Mittwoch im Heimspiel gegen Besiktas mehr Punkte holen als der FC Porto im Parallelspiel gegen AS Monaco.