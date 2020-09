Leverkusener Frühblüher

Sein geschicktes Händchen bei der Entwicklung junger Spieler hat Roger Schmidt in Leverkusen schon in einigen Fällen bewiesen. So früh wie Kai Havertz erblühte in seiner Zeit unter dem Bayer-Kreuz aber noch keiner, deshalb machte der Cheftrainer in der Vorwoche vorsichtshalber eine wichtige Ansage an die Medien. Havertz sei gerade mitten im Abitur-Stress - und der Verein sowohl an der sportlichen wie auch an der schulischen Entwicklung des 17-Jährigen interessiert.