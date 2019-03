Lewandowski soll gegen Liverpool liefern

Hinzu kommt, dass die Bayern auf den gesperrten Offensivspieler Thomas Müller verzichten müssen, der als Lückenläufer die Gegenspieler wegzieht und Lewandowski damit jenen Platz verschafft, den er für sein durchaus raumgreifendes Spiel gut gebrauchen kann. Außerdem stellt sich ihm nun Liverpools im Hinspiel gesperrter Abwehrchef Virgil van Dijk in den Weg. Für Lewandowski könnte es erneut ein enges Ringen werden. „Wir müssen auf ein schwieriges Spiel vorbereitet sein“, ahnt er.



Überzeugt sind sie in München von dem 30-Jährigen auch deshalb, weil sie die immer wieder aufflammende Kritik an ihm für etwas zu kurz gegriffen halten. Denn sie wissen, dass Lewandowski abhängig ist vom Lieferdienst der Kollegen. Und dieser fiel nicht nur in dem großen Spiel in Liverpool vor drei Wochen etwas dürftig aus. Übergeordnet ist Lewandowski ohnehin über fast alle Zweifel erhaben. In 32 K.o.-Spielen der Champions League erzielte er 19 Tore, nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi trafen seit der Saison 2011/12 häufiger. Aktuell führt Lewandowski mit acht Toren aus der Gruppenphase die Torschützenliste an, so viele gelangen noch keinem Bundesligaspieler zuvor.