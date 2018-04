Liverpool - ManCity: Duell auf Augenhöhe

Das dominante Spiel des einst biederen Arbeiterklubs erinnert an jenes des FC Barcelona unter Guardiola. Kaum ein Gegner findet ein adäquates Mittel, um City auf Augenhöhe zu begegnen. Außer der FC Liverpool. In vier Spielen als Liverpool-Coach hat Klopp sieben Punkte gegen Guardiolas Manchester geholt, zuletzt drei beim spektakulären 4:3-Sieg seiner „Reds“ im Januar. „Man muss gegen sie mutig sein und Fußball spielen“, sagte Klopp anschließend, und meinte damit sein bereits zum Markenzeichen gewordenes Gegenpressing, das die Engländer mittlerweile als „gegenpress“ in ihren Wortschatz integriert haben. Guardiola adelte diese Taktik seines Gegenübers: Klopps Gegenpressing sei „von einem anderen Planeten.“ Und er muss es wissen: Bislang trafen die beiden Star-Trainer zwölfmal aufeinander, Klopp hat mit sechs Siegen die Nase im direkten Vergleich vorn.



Dass Liverpool in der Liga achtzehn Punkte hinter Manchester City liegt, ist auf eine im Vergleich nur unzulänglich besetzte Defensive zurückzuführen, ebenso auf (noch) fehlende Konstanz. Dem berauschenden 4:3 gegen City folgte beispielsweise ein ernüchterndes 0:1 beim damaligen Tabellenletzten aus Swansea. Was erzielte Tore angeht, liegt Liverpool als einziges englisches Team in Schlagdistanz zu City (75 Treffer, Manchester 88), hat allerdings die meisten Gegentore der ersten fünf Teams kassiert (35, Manchester lediglich 21). Kriegt Klopp diese Probleme in den Griff, kann er mit seinem Team kurz und mittelfristig erster Herausforderer Citys werden. Für die Langstrecke mag es noch nicht reichen, aber in einem oder zwei Spielen, wie nun in der Champions League, kann Liverpool Manchester City bereits jederzeit schlagen.