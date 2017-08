Klopps Henne-Ei-Problem

Und so startet Jürgen Klopp mit dem wichtigsten Spiel des Jahres in die Saison. Schaffen die Reds den Einzug in die Königsklasse, dürfte das ein Faktor sein, durch den der zähe Liverpooler Transfersommer noch einmal an Fahrt aufnehmen könnte. Ein Spieler wie Philippe Countinho, möglicherweise der einzige Weltklasse-Kicker im Kader und derzeit heftig von Barcelona umgarnt, könnte zum Bleiben bewogen werden. Anderen Spielern eines ähnlichen Kalibers könnte ein Wechsel mit der Aussicht auf Champions-League-Fußball schmackhaft gemacht werden.