Da Real Madrid sowohl Titelverteidiger als auch spanischer Meister ist, rückt Schachtjor Donezk als Meister der achtplatzierten Nation in Lostopf eins nach.

Die restlichen 24 Mannschaften werden nach ihrem bisherigen Abschneiden auf der internationalen Bühne und dem daraus resultierenden UEFA-Koeffizienten in die Lostöpfe zwei, drei und vier aufgeteilt. So steht Borussia Dortmund als regelmäßiger Teilnehmer der K.o.-Phase in Topf zwei mit Mannschaften wie dem FC Barcelona, Manchester United oder Paris St. Germain. Der BVB geht damit in der Gruppenphase einigen Schwergewichten aus dem Weg.