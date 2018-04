FC Bayern steht im Halbfinale

Einen Schönheitspreis konnten die Bayern gegen die hartnäckigen Spanier nicht gewinnen. Sevilla war leicht feldüberlegen, lauerte oft mit Erfolg auf Fehler in der Bayern-Hintermannschaft und hatte auch die ein oder andere gute Gelegenheit. In der zweiten Halbzeit war's ein offener Schlagabtausch, in dem Bayern bei einem Pfostentreffer von Correa (59.) Glück hatte. Am Ende blieb es beim gerechten Remis. "Dass wir in der zweiten Halbzeit den Ball haben laufen lassen, das hat mir gefallen. Wir haben es versäumt, Tore zu schießen", sagte Trainer Jupp Heynckes.