Am Ende bleibt ein vages BVB-Resümee

Marc Bartra unterstützte seine Mannschaft in Monaco Quelle: epa

Der BVB hatte in seinem 100. Champions-League-Auftritt nicht viel dagegenzuhalten. Nur selten entwickelte Schwarz-Gelb jene Offensivkraft, die auf europäischer Ebene in der gesamten Vorrunde so hell gestrahlt hatte und noch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon zu bestaunen war. Der Anschlusstreffer von Marco Reus drei Minuten nach der Halbzeitpause war zu wenig, um zum vierten Mal in der Klubgeschichte ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.