Ronaldo rettet Real gegen Juventus

Viel los im Real-Strafraum - Buffon sieht Rot. Quelle: ap

Real sah nach dem 3:0 im Hinspiel wie der sichere Halbfinalist aus. Aber als in der 61. Minute Real-Keeper Keylor Navas einen Ball durch die Arme rutschen ließ und Blaise Matuidi zum 3:0 für Juve einschoss, verstanden die Zuschauer im Estadio Benabeu die Welt nicht mehr. Erst Ronaldo erlöste die Fans dann in letzter Sekunde mit seinem 120. Tor in der Champions League, wobei der Elfmeter, den Benatia an Vazquez verwirkt hatte, nicht unumstritten war.



Das Team von Toni Kroos wirkte in der Neuauflage des letztjährigen Champions-League-Finals bei Weitem nicht so souverän wie im Hinspiel. Dennoch gelang es Juventus um Sami Khedira nicht, erstmals in der Geschichte der Königsklasse ein Heim-0:3 aus dem Hinspiel noch auszubügeln. Für den 40 Jahre alten Juve-Keeper, dessen Fortsetzung der Karriere noch offen ist, könnte es das letzte Spiel in der Eliteliga des europäischen Fußballs gewesen sein.