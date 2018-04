Des einen Freud', ist des anderen Leid: FC Barcelona gegen AS Rom Quelle: Albert Gea, reuters

Auch der FC Barcelona und AS Rom stehen sich am nächsten Dienstag zum Rückspiel gegenüber. Im Camp Nou half die Roma zunächst kräftig mit. Daniele De Rossi (38. Minute) und Kostas Manolas (55.) brachten Barcelona durch Eigentore in Führung. Anschließend trafen Gerard Piqué (59.) und Luis Suárez (87.) noch für die überlegenen Gastgeber. Edin Dzeko (80.) war für die Italiener erfolgreich.



Der zuletzt angeschlagene Lionel Messi trieb das Spiel von Spaniens souveränem Primera-División-Tabellenführer Barça an. Die Gäste aus Italiens Hauptstadt, aktuell Dritter der Serie A, konnten spielerisch kaum Akzente setzen und strahlten zu wenig Gefahr auf das Tor von Marc-André ter Stegen aus.