Niko Kovac beim FC Bayern - Einsamer Kämpfer

Ganz am Ende der Pressekonferenz schien es, als lausche Niko Kovac dem eben geführten Dialog nach. Den Versuch eines Lächelns hatte der Trainer des FC Bayern dabei am Montag aufgelegt, doch der Gesichtsausdruck passte offensichtlich nicht zu seinen Gedanken. Gefragt worden war er, ob er fürchte, dass das Gruppenspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon womöglich sein letztes sein könnte. "Nein", antwortete Kovac knapp. Was ihn positiv stimme, hakte der Fragesteller nach. "Was soll mich negativ stimmen?", fragte Kovac zurück und schob hinterher: "Ich bin immer positiv." Eine beklemmende Stille legte sich danach in den Pressesaal der Münchner Arena. Kovac ließ den Blick mit dem Versuch eines Lächelns schweifen. Einige Sekunden vergingen, dann stand Kovac langsam auf und ging.