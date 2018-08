Julian Nagelsmann: Strategien aus dem Badezimmer

Manchen erinnert er heute an Ralf Rangnick in dessen jungen Jahren. Pep Guardiola, sagt er, ist sein Vorbild. Jürgen Klopp‘ s brutale Emotionalität liebt er. Nagelsmann hat sicher von allen was gelernt oder sich inspirieren lassen. Jemandem nachzueifern, aber käme für ihn nie in Frage. Nagelsmann geht seinen Weg, ohne eine Kopie zu sein. Er ähnelt Tuchel, Klopp, Rangnick und Guardiola wenn es um deren Besessenheit geht, er unterscheidet sich von ihnen, wenn es um seine Lockerheit geht.