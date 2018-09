Gulacsi - Führungsspieler im Hintergrund

Es ist Wahnsinn, wie sich die Torhüter in allen Bereichen fordern und weiterentwickeln, auch videotechnisch. Ralph Hasenhüttl

Der 2015 zu den Sachsen gekommene Keeper hat in der ungarischen Nationalelf das Erbe von Kultfigur Gabor Kiraly angetreten, den er bei der EM 2016 als Ersatzmann unterstützte. „Wir schreiben uns regelmäßig über WhatsApp. Auch wenn mein Stil anders ist, kann man von so einem erfahrenen Torhüter viel lernen.“



Großen Anteil an seiner Entwicklung hat Leipzigs Torwarttrainer Frederik Gößling, der viel mit Videomaterial arbeitet. Es gebe in einem Spiel lediglich sechs, sieben Situationen, in denen ein Torhüter wirklich eingreifen müsse, sagte Gulácsi einmal, „aber es gibt etwas 30 bis 100 Situationen, in denen man eine Entscheidung treffen muss, ob man herauslaufen oder wegbleiben muss. Diese situativen Entscheidungen üben wir intensiv.“ Nicht nur einmal hat die Torwart-Gruppe im Trainingszentrum am Cottaweg noch eine Extraschicht eingelegt.