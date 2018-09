Real: "Wir werden leiden, so viel ist sicher"

Wenn Fußball kein Mannschaftssport wäre, hätte Unai Emery ein ziemliches großes Problem. Mit Neymar fehlt dem Trainer von Paris Saint-Germain ausgerechnet der beste Einzelkönner seines Starensembles für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. Der Brasilianer, mit 48 Torbeteiligungen in 30 Spielen der Top-Scorer des französischen Spitzenreiters, zog sich beim Ligaspiel gegen Olympique Marseille einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen zu und musste in seiner Heimat operiert werden. Erwartete Ausfallzeit: bis zu drei Monate.