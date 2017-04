FC Bayern scheitert an Real Madrid

Robert Lewandowski brachte den FC Bayern in der 53. Minute per Elfmeter in Führung. Arjen Robben war zuvor über Casemiro ausgestrecktes Bein gefallen. Cristiano Ronaldo erzielte per Kopf in der 76. Minute den Ausgleich. 100 Sekunden später unterlief dem erfahrenen Sergio Ramos ein Eigentor zum 2:1 für den FC Bayern. Dabei blieb es nach 90 Minuten und die Partie ging nach Reals 2:1-Erfolg im Hinspiel in München in die Verlängerung. Diese musste das Team von Trainer Carlo Ancelotti ohne Arturo Vidal bestreiten. Der Chilene hatte in der 84. Minute die gelb-rote Karte gesehen.