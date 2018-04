Real Madrid deklassiert Juventus

In der Neuauflage des Vorjahresfinales erzielte Cristiano Ronaldo die ersten beiden Tore für Real (3./64.). Marcelo besorgte den Endstand (72.). Das Rückspiel am 11. April in Madrid scheint nun nur noch eine Formsache. Seinen ersten Treffer besorgte Ronaldo bereits nach drei Minuten, als Ronaldo eine Eingabe von Isco mit dem rechten Außenrist unhaltbar verwandelte. In der zweiten Halbzeit erzielte der Weltfußballer mit einem Fallrückzieher nach 64 Minuten sein 119. Tor in der Champions League - und mit Sicherheit eines seiner schönsten. Schließlich gab er zwei Minuten später auch noch den entscheidenden Pass auf Marcelo, der zum 3:0 verwandelte.