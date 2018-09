Hinzu kommen Probleme in der königlichen Defensive. Mit Raphael Varane und Pepe fallen zwei Top-Innenverteidiger verletzt aus. Der fleißige, in großen Spielen jedoch unerfahrene Nacho Fernandez rückt dafür ins Abwehrzentrum neben Kapitän Sergio Ramos. Und dieser kann Robert Lewandowski und Co. nicht so bearbeiten wie er gerne würde, da er mit Gelb vorbelastet ist. Für Real wäre ein Ramos-Ausfall im Rückspiel der Super-GAU. Die spanische Kämpfernatur ist die Seele des Teams, verkörpert neben Einsatz und Leidenschaft sogar Torgefahr.



In dieser Saison stehen für Ramos bereits zehn Treffer zu Buche - mehr als bei Gareth Bale. Toni Kroos hat daran einen großen Anteil. Die Standards des Weltmeisters fanden schon sechs Mal den Kopf des Abwehrchefs - und kaschierten so den zuweilen stotternden Offensiv-Motor. Die Bayern können davon ein Lied singen: Ramos erzielte beim letzten Aufeinandertreffen einen Doppelpack. Ancelotti kann sich gut an die 0:4-Lehrstunde aus Sicht des deutschen Rekordmeisters erinnern. Er stand damals für Real an der Seitenlinie. Arm in Arm mit Zidane. Diesmal wird nur einer der beiden jubeln.