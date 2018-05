Verschworen und betagt

Genau genommen hatte das so konkret niemand behauptet. Wäre ja auch wirklich eine Premiere, dass eine Mannschaft in ein Europapokalfinale mit nur mäßig ausgeprägtem Siegeswillen gehen würde. Zumal, wenn sie ein Rendezvous mit der Geschichte hat. Als erstes Team seit Ajax Amsterdam und Bayern München in den 1970er Jahren könnte Real ein Hattrick gelingen, mehr Titel am Stück hätte dann nur noch das mythische „Weiße Ballett“ aus eigenem Hause in der Anfangszeit des Europacups geschafft. „Wir haben“, so Sergio Ramos feierlich, „die einzigartige Chance, zu Legenden zu werden.“