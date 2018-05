Mit dem Fahrrad nach Cardiff

Mittlerweile platzt das Vereinsheim in der Anglerstraße, zumindest bei großen Spielen, fast aus allen Nähten. Der Fanklub geht zwar auch regelmäßig auf Reisen, allen voran dann, wenn Toni Kroos und Co. in Deutschland im Einsatz sind, doch die im Bernabéu ausgetragenen Heimspiele schauen die „Madridistas“ in der Regel in familiärer Atmosphäre auf ihrer Leinwand.