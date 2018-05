Jeder ist auf seine Art stilprägend. Wenn Liverpools Teammanager Jürgen Klopp sagt, bei Real seien elf Weltklassespieler am Werk, klingt das zwar nicht übertrieben, aber die Besetzung der Außenbahnen unterscheidet die Königlichen vom Rest ganz besonders. Jeder interpretiert den Posten in der Viererkette auf seine Weise: Marcelo ist ein wieselnder Dampfmacher, der sich gar nicht darum schert, die defensive Pflicht über alles zu stellen.



„Wenn Anarchie im Fußball einen Namen hätte, lautete er wohl Marcelo“, stellte das Fachmagazin „Kicker“ mal sehr treffend fest. Der am Strand und dann beim Futsal in seiner Heimatstadt Rio de Janeiro ausgebildete Instinktfußballer erklärte das so: „Als ich 2007 zu Real kam, war Fabio Capello der Trainer, aber ich hatte keine Ahnung wie ein Außenverteidiger in Europa agiert. Aus Brasilien war ich ein 3-5-2 gewohnt, bewegte mich praktisch immer im Mittelfeld.“ Was er im Grunde heute noch tut.