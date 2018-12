Rechenspiele zum Ende der Gruppenphase

In der Champions League zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Daher muss Liverpool für ein Weiterkommen nach dem 0:1 in Neapel nun mit 1:0 oder mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Sollte PSG allerdings nicht in Belgrad gewinnen, reicht den Reds auch jeder andere Sieg. Andernfalls würde Liverpool sechs Monate nach dem Finale von Kiew der erste Endspielteilnehmer seit dem FC Chelsea 2012/13 werden, der in der Folgesaison in der Vorrunde ausscheidet.

Den Neapolitanern reicht in jedem Fall ein Unentschieden fürs Achtelfinale. Sollten nach dem letzten Spieltag alle drei Mannschaften neun Punkte haben, würde eine Tabelle gebildet auf Grundlage der Ergebnisse aller Spiele zwischen diesen drei Teams. In dieser Konstellation wäre Liverpool Gruppensieger. Ob Neapel oder Paris sich hinter den Briten fürs Achtelfinale qualifizieren würde, hinge vom Abschneiden der Italiener auf der Insel ab.