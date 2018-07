Franck Ribery - König auf Zeit

Letzterer war rasch nach seinem Wechsel von Olympique Marseille im Sommer 2007 für die damalige Bundesliga-Rekordablöse in Höhe von 25 Millionen Euro zum König von Bayern erhoben worden. Auf einem riesigen Werbeplakat war er damals an der Münchner Theatinerkirche in einem blauen Hermelinmantel als Ludwig II. zu bestaunen. Doch wie das auch mit Märchenkönigen so ist: Sie regieren immer nur auf Zeit. Für Franck I. steht schon lange fest, dass der FC Bayern sein "letzter Klub in Europa“ sein wird. Aber, so sagte er es im März: "Es kann passieren, dass du mit 34, 35 Jahren Platz für einen anderen machen musst.“ Und dann seien "China, Katar oder die USA eine Option“. Besingen, zumindest das ist sicher, werden die Fans Ribéry in jedem Fall noch oft.