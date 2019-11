Salihamidzic: "Wir werden die richtige Entscheidung treffen"

Wie geht es weiter auf dem Trainerposten des FC Bayern? Namen will Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht kommentieren. "Wir werden in Ruhe einen Trainer aussuchen, der unserer Meinung nach der richtige ist", so Salihamidzic.

Beitragslänge: 1 min Datum: 06.11.2019 Verfügbarkeit: