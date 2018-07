Bayern revanchiert sich an PSG

Bayern-Trainer Jupp Heynckes überraschte 70.000 Zuschauer in der Münchner Arena mit seiner Aufstellung: Kein Jerome Boateng, kein Javi Martinez und zunächst auch kein Arturo Vidal und Thomas Müller. Dafür durften in Niklas Süle, Sebastian Rudy und Tolisso Spieler ran, die sonst eher in der zweiten Reihe stehen. Und: Franck Ribery stand erstmals wieder in der Startelf - als Kapitän.



Die Bayern brauchten entsprechend eine Weile, um sich zu finden. Paris war technisch stärker, hatte mehr vom Spiel und war stets gefährlich, wenn es mal Platz bekam. Die Münchner hielten anfangs mit einfachen Mitteln dagegen: Disziplin in der Defensive - und lange Bälle nach vorne. Das und eine hohe Einsatzbereitschaft reichten, die Schwächen der Gäste offenzulegen.