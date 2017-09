Leipzig verliert bei Besiktas

Zunächst gab es gute Nachrichten für RB. Naby Keita war nach seiner Verletzung im Oberschenkel wieder fit und stand in der Startelf. Neuzugang Kevin Kampl hatte seine Entzündung am Sprunggelenk ebenfalls ausgestanden und saß auf der Bank. Neu in der Viererkette stand Stefan Ilsanker, der den Vorzug vor Lukas Klostermann erhielt. Im Sturm setzte Trainer Ralph Hasenhüttl neben Nationalspieler Werner wie in der Liga auf den französischen Jung-Star Jean-Kevin Augustin.



Istanbul begann mit gehörigem Druck. Nach einer Flanke von Ricardo Quaresma konnte Leipzigs Keeper Peter Gulacsi (4.) gerade noch zur Ecke retten. Kurz darauf sah Kapitän Willi Orban nach einem Zweikampf gegen Cenk Tosun schon Gelb (8.), ehe es im Leipziger Tor einschlug. Wieder setzte sich der starke Tosun auf dem linken Flügel durch, legte auf Babel ab, und der Ex-Hoffenheimer schoss zum 1:0 ein.