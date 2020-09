Haaland schießt BVB zum Sieg

90 Fazit:

Es ist vollbracht! Der FC Bayern gewinnt nach 2013 erneut das Triple und setzt sich in Lissabon die Champions-League-Krone auf! Der FCB ringt Paris Saint Germain in einem packenden Match mit 1:0 nieder und steht nach sieben Jahren wieder ganz oben auf Europas Fußballthron. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie fiel die Münchner Führung durch Coman nach einer knappen Stunde mehr oder weniger aus dem Nichts. Anschließend verpasste die Flick-Truppe es, den Sack zuzumachen und musste nochmal zittern. Die Pariser Star-Auswahl vergab aber auch beste Chancen, Manuel Neuer rettete zweimal grandios und hielt den Sieg fest. Insgesamt kam von PSG nach dem Rückstand allerdings zu wenig und so geht der Erfolg für den deutschen Rekordmeister unter dem Strich auch voll in Ordnung. Die Bayern feiern auf dem Rasen, während bei Neymar und Co. die eine oder andere Träne kullert. Das war es nun endgültig mit der Fußball-Saison 2019/20, die der FC Bayern München als verdienter Champion abschließt. Tschüss aus Lissabon und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Die letzte Minute läuft. München hat den Ball, das sollte eigentlich reichen.

90 Gelbe Karte für Thomas Müller (Bayern München)

Müller kriegt nochmal Gelb für einen taktischen Zupfer.

90 Das tut gut. Lewandowski wird rechts neben dem Sechzehner gefoult und nimmt mal schnell eine Minute von der Uhr.

90 Die Hälfte der Nachspielzeit ist rum. Die Bayern haben eigentlich alles im Griff, doch die individuelle Klasse der Franzosen beschert ihnen hin und wieder noch Möglichkeiten.

90 Wahnsinn! PSG zieht nochmal das Tempo an und Mbappé darf auf links Fahrt aufnehmen. Der Franzose steckt durch auf Neymar, der sich am linken Fünfereck dreht und nach innen gibt. In der Mitte fehlen Choupo-Moting nur Zentimeter zum Ausgleich!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Glück für den FCB! Choupo-Moting hat zentral vor der Box einige Optionen, wählt aber die schlechteste und steckt durch zum drei Meter im Abseits stehenden Mbappé. Der scheitert zu allem Überfluss auch noch freistehend an Neuer.

88 PSG agiert nun geradezu erschreckend schwach. Dem Starensemble aus der französischen Hauptstadt fehlen jegliche Ideen. Und auch die Kräfte scheinen der Tuchel-Truppe auszugehen.

86 Kurz vor Schluss muss Thiago für Tolisso weichen. War das heute der letzte Auftritt des Brasilianers im Bayern-Trikot? Und wird dieser mit dem Titel gekrönt?

86 Einwechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

86 Auswechslung bei Bayern München: Thiago

85 Gelbe Karte für Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain)

Kurzawa kommt gegen Kimmich zu spät und wird auch noch verwarnt.

85 Den fälligen Freistoß zwirbelt Coutinho über die Mauer, aber auch links am Tor vorbei.

84 Gelbe Karte für Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva bekommt für sein Foul folgerichtig die Gelbe Karte.

84 Robert Lewandowski wird den Champions-League-Torrekord von Cristiano Ronaldo heute wohl nicht mehr knacken, holt dafür aber einen ganz wichtigen Freistoß für die Bayern heraus. 30 Meter vor der Kiste wird der Pole von Thiago Silva gefällt. Das bringt fast eine ganze Minute.

83 Paris ist mittlerweile mehr mit Diskutieren beschäftigt und spielt kaum noch Fußball. Momentan haben die Bayern keine Probleme, den Vorsprung zu verwalten.

81 Gelbe Karte für Neymar (Paris Saint-Germain)

Neymar eilt Lewandowski hinterher und erwischt den Polen am Knöchel.

80 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Eric Maxim Choupo-Moting

80 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Ángel Di María

80 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Layvin Kurzawa

80 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Juan Bernat

78 Neymar ist bis auf seine eine Chance vor der Pause bisher wenig in Erscheinung getreten. Der Brasilianer verliert die Pille gleich zweimal in Folge direkt bei der Annahme und wirkt zunehmend genervt.

76 Eine gute Viertelstunde trennt die Bayern noch vom Triple. Paris wirft jetzt natürlich alles nach vorne und kommt auch zu Gelegenheiten, andererseits ergeben sich immer mehr Räume für die Konter des FCB.

74 PSG macht jetzt richtig Dampf. Juan Bernat setzt sich auf links gut durch und legt ab für Neymar, der aus 20 Metern am rechten Giebel vorbeischlenzt. Kurz zuvor wollte Mbappé im Duell mit Kimmich einen Elfer haben, doch auch hier blieben Schiri und VAR trotz eines Kontaktes stumm.

72 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Julian Draxler

72 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Ander Herrera

72 Nach einem Pariser Eckball herrscht im Münchner Sechzehner kurz Chaos, dann klärt Süle vor Marquinhos. Die Bayern müssen hier dringend wieder Ruhe reinbringen.

70 Riesenchance für Paris! Di María spielt durch die Beine von Alaba fein an den Fünfer, wo Marquinhos heranrauscht und sofort flach abschließt. Einmal mehr ist Manuel Neuer da, macht sich ganz lang und verhindert den Einschlag!

68 Das ist interessant! Hansi Flick nimmt den überragenden Coman, der quasi jeden Zweikampf gegen Kehrer gewonnen und immer wieder für Gefahr gesorgt hat, runter und bringt Perišić. Zudem kommt Coutinho für den blassen Gnabry.

68 Einwechslung bei Bayern München: Coutinho

68 Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

68 Einwechslung bei Bayern München: Ivan Perišić

68 Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

67 Mal wieder ein Lebenszeichen von PSG! Neymar trägt den Ball nach vorne und bringt auf rechts Di María ins Spiel. Der Argentinier gibt vom rechten Strafraumeck mit links nach innen und verpasst Mbappé mit seinem scharfen Ball nur knapp.

65 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Marco Verratti

65 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Leandro Paredes

64 Nachdem der Führungstreffer ein wenig überraschend kam, sind die Bayern jetzt auf dem besten Wege, für die Vorentscheidung zu sorgen. Der FCB kreiert gerade eine Chance nach der anderen, Paris ist überhaupt nicht im Spiel.

63 Fast eine Kopie des Treffers! Von rechts kommt die Flanke, diesmal von Müller, auf den zweiten Pfosten. Hinter allen Parisern ist Coman frei, nimmt den Ball diesmal aus spitzem Winkel volley und trifft fast erneut. Thiago Silva klärt auf der Linie!

61 München bleibt am Drücker und legt fast nach! Wieder einmal setzt sich Coman links gegen Kehrer durch und findet mit seiner halbhohen Hereingabe um ein Haar Lewandowski. Thiago Silva klärt akrobatisch in höchster Not.

59 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Kingsley Coman

Die Bayern gehen in Front! Über rechts kombiniert die Flick-Truppe sich nach vorne und bekommt Joshua Kimmich am rechten Strafraumeck frei. Der 25-Jährige flankt butterweich an den Fünfer, wo Robert Lewandowski Thilo Kehrer bindet und Kingsley Coman Raum verschafft. Völlig frei nickt der Franzose gegen seinen Ex-Klub aus fünf Metern zur Führung ein!

58 Waren vor der Pause beide Teams mit mehr oder weniger offenem Visier unterwegs, ist die Partie nun doch deutlich mehr von der Taktik geprägt. Sicherheit geht auf beiden Seiten vor, Offensivaktionen sind rar.

56 Gelbe Karte für Niklas Süle (Bayern München)

Süle schubst Di María von hinten etwas zu robust um und kassiert die nächste Verwarnung.

55 München scheut das Risiko! Kimmich hat auf rechts sehr viel Platz und geht auf den Strafraum zu. Der Rechtsverteidiger der Bayern kann sich aber weder zu einer Flanke, noch zu einem Abschluss durchringen und trägt die Kugel zurück an den Mittelkreis.

54 Das Bayern-Spiel ist ein wenig statischer als vor der Pause. Leon Goretzka versucht es mal aus der Distanz, sein abgefälschter Schuss landet aber genau in den Armen von Keylor Navas.

53 Gelbe Karte für Leandro Paredes (Paris Saint-Germain)

Paredes meckert zu laut und holt sich auch einen Karton ab.

52 Gelbe Karte für Serge Gnabry (Bayern München)

Was macht denn Gnabry da? Gerade erst ermahnt, tritt Bayerns Flügelflitzer Neymar an der Seitenlinie ohne Chance auf den Ball von hinten in die Füße.

50 PSG kommt zuerst in eine gute Position, Kehrer spielt bei Gleichzahl vor der Bayern-Box aber den falschen Ball und die Gefahr ist gebannt. Im Gegenzug arbeitet Coman die nächste Ecke heraus, die aber erneut ohne Abschluss vergeht.

48 Die zweite Hälfte beginnt ein wenig zerfahren und mit vielen kleinen Fouls auf beiden Seiten.

46 Mit altbewährtem Personal geht es weiter in Lissabon.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine hochinteressante erste Hälfte des Königsklassen-Endspiels zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain endet torlos! Der deutsche Meister legte furios los, gewann viele Bälle und dominierte die ersten zehn Minuten. Anschließend übernahm PSG das Zepter, bevor die Bayern am Ende wieder zulegten. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Robert Lewandowski, der aus zwölf Metern am Pfosten scheiterte. Auf der Gegenseite parierte Neuer gegen Neymar stark, die größte Möglichkeit vergab Mbappé kurz vor der Pause kläglich. Das Remis geht insgesamt voll in Ordnung. Bayern hat mehr Ballbesitz und ist dann stark, wenn das Spiel erstmal tief in die gegnerische Hälfte verlagert ist. Defensiv hingegen war die Bayern-Abwehr, in der Süle mittlerweile den verletzten Boateng vertritt, aber mehrmals anfällig. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Elfmeter? Kingsley Coman geht links im Strafraum an Kehrer vorbei, wird dann leicht berührt und sinkt zu Boden. Die Pfeife von Daniele Orsato bleibt stumm und auch der VAR sieht kein elfmeterreifes Vergehen. Ein Kontakt war da, doch der Franzose ist wohl etwas zu leicht gefallen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Nicht zu fassen! Alaba spielt die Kugel im eigenen Strafraum einfach genau in die Füße eines Gegenspielers. Kylian Mbappé bekommt den Ball zehn Meter vor der Kiste serviert und schubst das Ding ohne Druck in die Arme von Neuer. Das muss die Führung sein!

44 Kimmich hat mal eine gute Idee und schickt Müller per Steilpass in die Box. Der deutsche Rekord-Champions-League-Spieler hat im Duell mit dem athletischen Kimpembe aber nicht den Hauch einer Chance.

42 Die Roten sind jetzt wieder am Drücker. Nach Flanke von links verteidigt der kleine Juan Bernat in der Luft stark gegen Lewandowski, wenig später gibt es die nächste Ecke. Wieder ohne Torabschluss.

40 Der zuletzt überragende Serge Gnabry ist bei den Münchnern bisher überhaupt kein Faktor, holt nach einem langen Ball von Niklas Süle aber zumindest die erste Ecke für seine Mannschaft heraus. Die ist aber wie bislang alle Standards total harmlos.

39 Die Stimmung beim Rudelgucken im Pariser Prinzenpark könnte wahrlich schlechter sein. Die Stimmung beim Rudelgucken im Pariser Prinzenpark könnte wahrlich schlechter sein.

38 Die Bayern entscheiden sich gegen einen direkten Abschluss und Kimmich flankt an die hintere Fünferkante. Dort klärt Marquinhos resolut, bevor Goretzka an den Ball kommen kann.

37 Der FCB geht jetzt wieder deutlich früher drauf und gewinnt die Bälle in aussichtsreichen Positionen. Robert Lewandowski wird gut 30 Meter zentral vor dem Tor von Marquinhos gelegt. Freistoß!

34 München hat sich wieder etwas berappelt und kommt nun auch offensiv wieder zu guten Aktionen. Vor allem Kingsley Coman macht auf dem linken Flügel mächtig Alarm und setzt sich gegen Thilo Kehrer immer wieder durch.

32 Dicke Chance für die Bayern! Nach Müllers Flanke von rechts verlängert Kimpembe unfreiwillig genau auf den Kopf von Lewandowski. Der Pole reagiert blitzschnell und bringt die Pille aus kurzer Distanz aufs Tor, doch Navas reagiert mindestens genauso stark und pariert.

29 Die Hereingabe von rechts wird vom FCB geklärt, landet aber direkt vor den Füßen des am Strafraum lauernden Ander Herrera. Der lässt ein Pfund los, das wohl genau neben den Pfosten gepasst hätte, doch Goretzka lenkt den Ball am Tor vorbei. Erstaunlicherweise gibt es trotzdem Abstoß.

28 Gelbe Karte für Alphonso Davies (Bayern München)

Davies lässt sich nahe der Eckfahne von Kehrer düpieren und hält den Ex-Schalker dann regelwidrig auf.

27 Die Bayern haben bis hierher 60% Ballbesitz, sind seit der zehnten Minute aber nicht mehr feldüberlegen. Paris Saint Germain macht mittlerweile den gefährlicheren Eindruck.

25 München muss früh wechseln! Jérôme Boateng hat sich in einem Duell mit Mbappé verletzt und muss früh runter. Niklas Süle übernimmt den Platz neben David Alaba.

25 Einwechslung bei Bayern München: Niklas Süle

25 Auswechslung bei Bayern München: Jérôme Boateng

24 Jetzt nimmt die Partie richtig Fahrt auf! Paris ist nach hohem Ballgewinn plötzlich in der Überzahl und Neymar schickt Ángel Di María in die Box. Der Argentinier bekommt das Leder nach Doppelpass mit Ander Herrera zurück und jagt es aus zehn Metern über den Kasten! Da wäre Neuer chancenlos gewesen.

22 Pfosten! Jetzt haben auch die Bayern ihr erstes ganz dickes Ding! Alphonso Davies gibt von links halbhoch nach innen und findet am Elfer Robert Lewandowski. Der Pole nimmt den Ball stark an, dreht sich um die eigene Achse und haut das Ding ans linke Alu!

20 Nach bärenstarkem Beginn ist beim deutschen Rekordchampion irgendwie der Faden gerissen. Im Spiel nach vorne kommt kaum noch ein Pass an und defensiv wirkt die Flick-Truppe anfällig.

18 Neuer hält gegen Neymar! Zum wiederholten Male ist die bayrische Kette nicht im Bilde als ein Pariser Diagonalpass nach links das Spiel öffnet. Mbappé steckt durch in den Lauf von Neymar, der von links aus spitzem Winkel abzieht und am langen Bein von Neuer scheitert!

15 Wieder Mbappé! München leistet sich jetzt die eine oder andere Ungenauigkeit und lädt PSG ein. Diesmal ist es Joshua Kimmich, der gerade noch den Fuß dazwischen bringt und Schlimmeres verhindert.

14 Jetzt kommen auch die Franzosen zur ersten Chance! Ein langer Ball hinter die Münchner Kette findet Kylian Mbappé, der Juan Bernat mitnimmt und wenig später wieder an den Ball kommt. Seinen Abschluss aus zwölf Metern blockt der aufmerksame Leon Goretzka gerade noch rechtzeitig.

13 PSG hat sich vom Anfangsdruck der Bayern mittlerweile befreit und gestaltet die Partie offener. Dennoch kommen die Bayern zur nächsten Möglichkeit, Coman legt sich das Leder zentral vor dem Sechzehner aber zu weit vor.

11 Im Anschluss an den Freistoß, den Davies klären kann, setzen die Franzosen sich erstmals vorne fest und Kehrer holt den ersten Eckball heraus. Auch dabei kommt kein Abschluss zustande.

9 Paris scheint ob der extrem aggressiven Spielweise der Bayern fast ein wenig überrascht und kommt offensiv noch überhaupt nicht zum Zuge. Mbappé holt im linken Halbfeld zumindest den ersten interessanten Freistoß für sein Team heraus.

7 Goretzka verbucht den nächsten hohen Ballgewinn, Thiago feuert aus knapp 30 Metern aber deutlich drüber.

6 Taktisch gehen es beide Teams mit der erwarteten Strategie an. Der FCB ist im 4-2-3-1 unterwegs, Paris im klassischen 4-3-3. Bisher machen die Münchner, die wie in den letzten Spielen mit voller Power früh draufgehen, den besseren Eindruck.

4 München bleibt am Drücker und Coman arbeitet auf links den ersten Freistoß raus. Kimmichs Hereingabe ist aber zu harmlos und wird von der PSG-Abwehr problemlos geklärt.

2 Die Bayern gehen gleich früh drauf und erzwingen den ersten Ballgewinn direkt am gegnerischen Strafraum. Goretzka will dann durchstecken für Gnabry, doch der hatte eine andere Idee und läuft nicht mit.

1 Das Champions-League-Finale 2020 ist eröffnet! Der FC Bayern spielt ganz in rot, Paris in blau.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Daniele Orsato, der mit 44 Jahren sein erstes Champions-League-Finale leitet. Gemeinsam mit seinen unparteiischen Kollegen führt der Italiener die 22 Akteure aus München und Paris in diesem Moment aufs Feld. Zum letzten Mal in dieser ganz besonderen Spielzeit erklingt die legendäre Hymne der Königsklasse und in wenigen Minuten rollt dann auch endlich der Ball im Estádio da Luz!

Für die Bayern wäre es der sechste Triumph im wichtigsten europäischen Cup-Wettbewerb, PSG strebt nach dem ersten Königsklassen-Titel überhaupt. Vor 24 Jahren gewannen die Franzosen mit dem Pokal der Pokalsieger ihren letzten und bis dato einzigen Europapokal. Der FCB durfte zuletzt 2013 in der Champions League jubeln. Mit Müller, Boateng, Alaba und Neuer starten beim deutschen Rekordmeister vier Akteure, die schon vor sieben Jahren dabei waren. Auf der Gegenseite wissen Keylor Navas und Di María (mit Real Madrid) sowie Neymar (mit Barcelona) bereits, wie sich der Henkelpott in den Händen anfühlt.

Auch bei Paris Saint Germain gibt es eine Änderung in der Aufstellung. Keeper Keylor Navas ist wieder einsatzfähig und soll dem Team mit seiner Erfahrung aus drei gewonnenen Champions-League-Endspielen die nötige Sicherheit geben. Sergio Rico muss zurück auf die Bank. Ansonsten vertraut Thomas Tuchel den gleichen zehn Feldspielern, die im Halbfinale RB Leipzig klar in die Schranken gewiesen hatten. Das mit Einzelkönnern gespickte Starensemble um das Angriffstrio aus Neymar, Mbappé und di María ist zu einer echten Einheit geworden. Und genau darin sieht der deutsche Coach des französischen Meisters auch die größte Stärke seiner Auswahl. "Ich kann fühlen, dass die Mannschaft als Einheit zusammenspielt. Die Jungs leiden zusammen, arbeiten zusammen und spielen zusammen", so Tuchel.

Nachdem zuletzt dreimal die gleiche Münchner Startelf auf dem Rasen stand, nimmt Hansi Flick heute einen Wechsel vor. Kingsley Coman bekommt dank seiner Schnelligkeit in der Vor- und Rückwärtsbewegung den Vorzug vor Ivan Perišić. Jérôme Boateng ist rechtzeitig fit geworden und beginnt wie gewohnt in der Innenverteidigung, Benjamin Pavard bleibt zunächst auf der Bank. "Wir haben uns was vorgenommen, haben einen Plan", verriet der Bayern-Coach, der aber auch gleich mahnte: "Wir brauchen unsere Bestform, um zu gewinnen." Denn Gegner PSG zeichnen in Flicks Augen vor allem "sehr viel Geschwindigkeit, Erfahrung und Top-Spieler" aus.

Als langjähriger Co-Trainer der Nationalmannschaft kann Hansi Flick im Gegensatz zu Tuchel auf einen recht umfangreichen Erfahrungsschatz in Sachen Endspiele zurückgreifen. Seine Bayern gelten dabei vielen aufgrund der jüngsten konstant starken Leistungen - allem voran das sensationalle 8:2 gegen den FC Barcelona - als mindestens leichter Favorit. Für die Münchener wäre es übrigens der sechste Triumph in der Champions League bzw. dem Europapokal der Landesmeister - sie würden damit mit dem Vorjahressieger aus Liverpool wieder gleichziehen. Und alles anderes als "nebenbei" würde den Bayern wie zuletzt 2013 einen perfekte Saison mit dem Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph gelingen.

Für die Pariser soll dieses Finale der Lohn erheblicher finanzieller Anstrengungen in den letzten Jahren werden. Auf nationaler Ebene fuhr PSG zuletzt Titel um Titel ein, doch der ganz große Wurf auf internationaler Bühne blieb bisher aus. Noch mehr gilt das natürlich für Trainer Thomas Tuchel, der am heutigen Abend mit 46 Jahren zum ersten Mal in einem großen europäischen Finale steht. Und so könnte genau der Mann, der vor fünf Jahren beim BVB auf Jürgen Klopp folgte, eben diesen nun auch in der Siegerliste der Königsklasse beerben.