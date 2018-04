Rostow erwischt Bayern eiskalt

Philipp Lahm und Thomas Müller Quelle: dpa

Für die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Bayern traf zunächst Douglas Costa (35.), noch vor der Pause glich Sardar Azmoun (44.) aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Dimitri Polos per Foulelfmeter das 2:1 (49.) für die Russen, Juan Bernat glich drei Minuten später aus. Mit einem Freistoß sorgte Christian Noboa (67.) für den Endstand. Punktet Atletico Madrid gegen PSV Eindhoven, haben die Bayern keine Chance mehr auf den Sieg in der Gruppe D. Erstmals in der kurzen Amtszeit unter Ancelotti ("wir haben nicht gut gespielt, im Moment ist es schwierig für uns") kassierten die Bayern drei Gegentore in einem Pflichtspiel.