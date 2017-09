Erster Punkt für Leipzig in der Königsklasse

Trotz Überlegenheit und besserer Chancen kam Leipzig bei seinem ersten Auftritt in der Königsklasse über ein Remis gegen Monaco hinaus. Vor 40.068 Zuschauern erzielte der Schwede Emil Forsberg zwar nach 32 Minuten den Premierentreffer für RB in der Champions League zum 1:0. Doch nach dem Ausgleich nur zwei Minuten später durch Youri Tielemans fehlte es den Sachsen an der nötigen Durchschlagskraft für den perfekten Auftakt in der Gruppe G, in der noch Besiktas Istanbul und der FC Porto warten.