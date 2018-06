Leipzig überrollt Monaco

Unmittelbar vor dem Duell löste der türkische Meister Besiktas Istanbul mit einem 1:1 gegen den FC Porto das Ticket für die K.o.-Runde. Die Türken führen die Gruppe G nun mit elf Punkten an. Für die Leipziger ist das Ergebnis ernüchternd, denn Monaco muss am 6. Dezember in Porto antreten. Die Portugiesen hatten das Direktduell mit RB gewonnen; beide Teams haben sieben Zähler.



«Ich glaube, dass wir heute einfach mal dran sind», hatte Hasenhüttl vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Und er lag richtig. Der 50-Jährige setzte auf volle Offensivkraft - und auf den zuletzt treffsicheren Timo Werner. Der Nationalspieler erzielte im DFB-Trikot zuletzt sieben Tore in zehn Spielen. An seine Seite stellte er den beim 1:1 in Leverkusen noch geschonten Dänen Yussuf Poulsen.