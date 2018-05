Damit verlassen die Dortmunder die Königsklasse ohen eine einzigen Sieg. In der Gruppenphase der Champions League hat nie zuvor eine Mannschaft mit nur zwei Punkten den Einzug in die Europa League geschafft. Beide Zähler holte der BVB in den Spielen gegen Nikosia. Der BVB hat in den letzten zwölf Pflichtspielen nur im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Magdeburg gewonnen.



Immerhin zeigte der zuletzt kriselnde BVB im letzten Champions-League-Gruppenspiel eine bemerkenswerte Moral und schlug nach verschlafener Anfangsphase und zwei frühen Gegentreffern zurück. Doch die beiden Tore von Aubameyang reichten vor 73.323 Zuschauern im Estadio Bernabéu am Ende doch nicht zum Punktgewinn.