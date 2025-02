Die Teams, die in der erstmals ausgespielten Ligaphase die Plätze 9 bis 24 belegten, treten nun in den Play-offs der K.-o.-Runde in direktem Duell in Hin- und Rückspiel an.



Die Sieger erreichen das Achtelfinale der UEFA Champions League, für das sich die Plätze 1-8 aus der Ligaphase bereits qualifiziert haben.

Die Auslosung der Achtelfinals findet am Fr., 21.02.2025, 12:00h statt – zu sehen im Livestream auf sportstudio.de.

Moderation: Sven Voss

Expertin: Martina Voss-Tecklenburg