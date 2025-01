Letzter Spieltag in der neuen Ligaphase der UEFA Champions League, an dem alle 18 Begegnungen der 36 Teams gleichzeitig stattfinden. Das ZDF berichtet exklusiv und zeigt alle Tore.



Der 8. und letzte Spieltag der neuen Ligaphase der Champions League entscheidet über Weiterkommen, Erreichen der Playoff-Runde oder Ausscheiden aus dem Wettbewerb. Wo stehen die Bundesligateams in der Abschlusstabelle und die anderen Top-Clubs Europas?



Die ersten acht der Liga-Abschlusstabelle sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Moderation: Jochen Breyer

Expertin: Friederike Kromp



Zusammenfassungen der Spiele:

u.a.

FC Bayern München - Slovan Bratislava

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk

Bayer 04 Leverkusen - Sparta Prag

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain

Sturm Graz - RB Leipzig