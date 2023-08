Vor 33.000 Zuschauern im Georgios-Karaiskakis-Stadion in Athen glänzt der Favorit aus Manchester zu Beginn eher mit Chancenlosigkeit. Der FC Sevilla geht in der 25. Minute in Führung. Doch in der zweiten Hälfte wachen die Citizens langsam auf, erzielen in der 63. Minute den Ausgleich. Sevilla pocht auf den Siegtreffer, diese gelingt aber beiden Mannschaften in 90 Minuten nicht - im Elfmeterschießen krönt sich schließlich Manchester City zum UEFA-Super-Cup-Sieger 2023.