Tayfun Korkut - Leverkusens Krisenmanager

Kleinere und größere Krisen sind Tayfun Korkut bestens bekannt. "Mit drei kleinen Kinder daheim ist immer was los bei uns“, sagt er und lacht. Zuhause allerdings ist der 42-Jährige nur so etwas wie der Assistent, was mehr seinem fordernden Beruf geschuldet ist denn mangelndem Talent. Wenn es hart auf hart kommt, ist der Deutsch-Türke daheim auf der Couch gleichwohl der beste Seelentröster der Welt für die drei Kleinen und zudem vielfältig im Haushalt einsetzbar.



Im Augenblick ist der gebürtige Stuttgarter bei Bayer Leverkusen gefordert. Dass ihn die Rheinländer als Krisenmanager – vorerst bis zum Saisonende - verpflichtet haben, zeigt, man traut Korkut zu, dass er auch sportliche Krisen in den Griff bekommt. Der Mann spricht neben Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch und gilt als ein Konzepttrainer mit hoher kommunikativer Kompetenz.