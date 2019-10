Bayern siegen 7:2 bei Spurs - Bayer chancenlos

Lucas Vazquez (links/Madrid) gegen David Okereke

Quelle: ap photo/Bernat Armangue

Die Belgier nutzten durch Emmanuel Bonaventure gleich ihre erste Chance (9.). Real Madrid erarbeitete sich danach klare Feldvorteile und ein paar aussichtsreiche Abschlüsse, war aber zu ungenau oder scheiterte an Brügges Keeper Simon Mignolet. Der Außenseiter setzte durch Konter Nadelstiche - und Bonaventure erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Vorausgegangen war ein Fehler von Reals Luka Modric.



Brügge blieb in der zweiten Halbzeit durch schnelles Umschalten gefährlich. In der Defensive mussten die Gäste allerdings über ihre Grenzen hinausgehen. So konnten die Belgier Sergio Ramos‘ Kopfballtreffer (55.) und Casemiros Ausgleichstor (85.) nicht verhindern.