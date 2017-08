Liverpool zu stark für Hoffenheim

Von der ersten Minute an gerieten die Gäste unter Druck, weil Liverpool mit hohem Tempo und beeindruckend geradlinig nach vorne spielte. Das Team von Jürgen Klopp demonstrierte eindrucksvoll, dass es den Vorsprung aus dem Hinspiel nicht nur halten wollte. Can & Co. suchten die schnelle Entscheidung - was ihnen in fulminanten 20 Anfangsminuten auch teilweise atemberaubend gelang. Den Hoffenheimern unterliefen viele leichte Fehler im Spielaufbau. Die 2000 mitgereisten Fans mussten diese Ouvertüre erst einmal verdauen.