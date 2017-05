Der Superstar, der schon im Viertelfinale gegen den FC Bayern fünfmal erfolgreich war, traf in der 10., 73., und 86. Minute. Das Rückspiel findet am 10. Mai im Estadio Vicente Calderon von Atlético statt (ab 20:25 Uhr live im ZDF). "Wir werden kämpfen", sagte Atléticos Kapitän Gabi nach dem Schlusspfiff. "Aber es wird sehr schwierig." Das Endspiel steigt am 3. Juni in Cardiff.