Real Madrid schafft historischen Triumph

Gianluigi Buffon Quelle: dpa

Vor 66.000 Zuschauern in Cardiff hatte der italienische Meister die Spanier anfangs durchaus beeindruckt. Auch nach der zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften Real-Führung durch Cristiano Ronaldo kam Juve durch ein Mario Mandzukic schnell zum Ausgleich. Nach Wiederbeginn bestimmte der Titelverteidiger dann aber klar die Partie. Casemiro mit einem abgefälschten Distanzschuss, wieder Ronaldo und Marco Asensio in der Nachspielzeit sorgten für den 4:1-Endstand. Der eingewechselte Juan Cuadrado sah noch die Gelb-Rote Karte (84.).



Nach einer bunten Show der Hip-Hop-Band "Black Eyed Peas" pfiff Schiedsrichter Felix Brych aus München das größte Spiel des Vereinsfußballs mit dreiminütiger Verspätung an. Die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Sami Khedira hatten sich kurz zuvor umarmt - danach schenkten sie sich nichts mehr. Kroos war in gewohnter Form das passsichere Metronom des Real-Aufbaus, Juventus allerdings störte früh. Gonzalo Higuain (4.) und Miralem Pjanic (7.) gaben Warnschüsse ab - Juve bestimmte in der Anfangsphase das Spiel. Doch es traf: Ronaldo. Wer sonst? Der Superstar schoss aus 14 Metern mit rechts ein.