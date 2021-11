VfL Wolfsburg - RB Salzburg 2:1

Auch nach dem Seitenwechsel machte Salzburg mehr für das Spiel. Umso überraschender kam die erneute Wolfsburger Führung. Maximilian Arnold legte für Nmecha auf. Der U21-Europameister feuerte den Ball mit dem Spann in den kurzen Winkel (60.). Wieder in Rückstand fand Salzburg kaum noch in das Spiel zurück, die beste Ausgleichmöglichkeit von Benjamin Sesko vereitelte Casteels kurz vor Schluss (84.).