Juve nach Sieg in Monaco auf Finalkurs

Dank eines Doppelpacks von 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuain und Glanzparaden von Torhüterlegende Gianluigi Buffon steht Juventus Turin vor dem erneuten Einzug in das Endspiel der Champions League. Der italienische Rekordmeister geht als klarer Favorit in das Halbfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag, 20:45 Uhr, im eigenen Stadion.